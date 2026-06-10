Інтерфакс-Україна
Події
14:30 10.06.2026

На виїзд з України у Польщу накопичились транспортні засоби, Держприкордонслужба рекомендує їхати на "Смільницю"

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На виїзд з України у Польщу накопичились транспортні засоби, Держприкордонслужба рекомендує їхати на "Смільницю"
Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Держприкордонслужба заявила про скупчення транспортних засобів на виїзд з України до Польщі та повідомила про менш завантажений пункт пропуску – "Смільниця".

"Станом на зараз на українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України. На виїзд з України: "Угринів" – 25 автомобілів; "Рава-Руська" – 45 автомобілів; "Грушів" – 30 автомобілів; "Краківець" – 45 легкових автомобілів; "Шегині" – 60 автомобілів; "Нижанковичі" – 20 автомобілів; "Устилуг" – 35 автомобілів", йдеться у повідомленні Держприкордонслужби у Телеграмі у середу.

Повідомляється, що наразі не завантаженим пунктом пропуску на виїзд з України є "Смільниця".

"Щоб уникнути тривалого очікування, рекомендуємо обирати менш завантажені пункти пропуску, а також перетинати кордон у ранні ранкові або пізні вечірні години", – зазначили у Держприкордонслужбі.

Теги: #польща #смільниця #дпсу #кордон

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