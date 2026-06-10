Росіяни вдарили по об'єкту транспортної інфраструктури в Сумах, двоє людей постраждали – мерія

Російські окупанти в середу, 10 червня, завдали удару із застосуванням БПЛА по об’єкту транспортної інфраструктури в Сумах, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

"Поранення отримали двоє людей. 62-річний чоловік та 36-річна жінка перебувають у лікарні. Стан обох медики оцінюють як середньої тяжкості", – написав Кобзар в телеграм-каналі.

Пожежу, що виникла внаслідок удару, ліквідовано.

На місці події працюють усі відповідні служби.