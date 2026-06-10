Зеленський у Таллінні досягнув з низкою союзників нових рішень щодо ППО – МЗС

Фото: МЗС України

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Таллінна з низкою союзників було досягнуто нових рішень щодо протиповітряної оборони, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Про це він сказав на брифінгу у Києві у середу, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна". Речник підкреслив, що питання ППО і ПРО – номер один для України, і зокрема на всіх переговорах міністр закордонних справ Андрій Сибіга просуває рішення президента та питання знаходження ресурсів.

"Більше того, я можу вам теж привідкрити трошки завісу, що під час нинішніх візитів президента до Таллінна в вході переговорів з низкою союзників теж була досягнута низка нових рішень щодо протиповітряної оборони", – зазначив Тихий.

Він додав, що зараз для дипломатії пріоритет – імплементація досягнутих рішень.

"Вдалося знайти Україні низку додаткових засобів: як систем, так і перехоплювачів", – додав Тихий.

Він пояснив, що вдалося знайти додаткові засоби, на які потрібно фінансові ресурси, і Україна активно працює на тим, щоб ці ресурси знайти, "і низка ресурсів вже знайдена".

"Коли фіналізуємо, то сподіваюся, що буде можливість швидко доставити ці засоби… в Україну", – заявили у МЗС.

Більше того, за словами речника, українській стороні "вдалося знайти низку ракет-перехоплювачів, в яких спливає через певний час термін придатності, що можна отримати для України".

"Ведемо активні переговори для того, щоб їх отримати", – повідомив він.

Відповідаючи на запитання, чи йдеться про PAC-3 чи PAC-2, речник не став конкретизувати, але сказав: "І те, і те, і ще щось".