Інтерфакс-Україна
Події
13:53 10.06.2026

НПЗ "Куйбишевський" у Самарі уразили підрозділи далекобійних дронів ССО серією ударів

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НПЗ "Куйбишевський" у Самарі уразили підрозділи далекобійних дронів ССО серією ударів
Фото: ССО

Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили подробиці ураження нафтопереробного заводу "Куйбишевський" в Самарі у ніч проти 10 червня.

"Підрозділи далекобійних дронів ССО провели серію уражень нафтопереробного заводу "Куйбишевський" в Самарі у ніч проти 10 червня", – йдеться у повідомленні

Раніше у цей день про ураження об’єкту повідомив президент України Володимир Зеленський.

Згідно з повідомленням ССО, також були уражені два об’єкти нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні на відстані 700 кілометрів.

Повідомляється, що операцію з ураження об’єкта російської державної компанії "Роснефть" приблизно за 1000 кілометрів від лінії бойового зіткнення провели спільно ССО, СБС та ГУР. 

У ССО зазначили, що НПЗ "Куйбишевський" є одним із провідних підприємств в регіоні, потужністю переробки 6,7 млн тон. Там виробляється паливо для всіх видів транспорту: автомобільного, авіаційного, залізничного, корабельного транспорту, а також реактивне паливо, компоненти мастил, бітуми, продукти нафтохімії тощо. Також продукція з цього НПЗ йде на потреби армії противника.

Теги: #ссо #самара #нпз

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