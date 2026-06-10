НПЗ "Куйбишевський" у Самарі уразили підрозділи далекобійних дронів ССО серією ударів

Фото: ССО

Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили подробиці ураження нафтопереробного заводу "Куйбишевський" в Самарі у ніч проти 10 червня.

"Підрозділи далекобійних дронів ССО провели серію уражень нафтопереробного заводу "Куйбишевський" в Самарі у ніч проти 10 червня", – йдеться у повідомленні.

Раніше у цей день про ураження об’єкту повідомив президент України Володимир Зеленський.

Згідно з повідомленням ССО, також були уражені два об’єкти нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні на відстані 700 кілометрів.

Повідомляється, що операцію з ураження об’єкта російської державної компанії "Роснефть" приблизно за 1000 кілометрів від лінії бойового зіткнення провели спільно ССО, СБС та ГУР.

У ССО зазначили, що НПЗ "Куйбишевський" є одним із провідних підприємств в регіоні, потужністю переробки 6,7 млн тон. Там виробляється паливо для всіх видів транспорту: автомобільного, авіаційного, залізничного, корабельного транспорту, а також реактивне паливо, компоненти мастил, бітуми, продукти нафтохімії тощо. Також продукція з цього НПЗ йде на потреби армії противника.