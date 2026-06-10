Інтерфакс-Україна
Події
13:32 10.06.2026

На Сумщині внаслідок атак постраждали 6 цивільних – ОВА

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На Сумщині внаслідок атак постраждали 6 цивільних – ОВА

У першій половині дня росіяни атакували цивільну інфраструктуру та житловий сектор Сумщини, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Чотирьох жінок та двох чоловіків госпіталізували. Це мешканці Сумської, Білопільської та Ворожбянської громад. Пораненим надають необхідну медичну допомогу", – написав Григоров у телеграм-каналі.

Попередньо, серед постраждалих немає людей у важкому стані.

Усі наслідки та стан людей уточнюються.

Теги: #сумська_область #обстріли

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