Видавництво "Смолоскип" у Києві постраждало через прорив тепломереж, водою знищено велику частину книг.

"Друзі, будинку "Смолоскипа" потрібна допомога. Нас затопило. П’ять годин нас заливало окропом, поки нарешті Київтеплоенерго перекрило теплотрасу і ми змогли бодай почати відкачувати воду", – йдеться в повідомленні видавництва в мережі Facebook.

Зазначається, що в підвалі будинку зберігалися книги, і велика частина з них знищена.

"Інші ми спробуємо врятувати і просимо допомогти нам в цьому – книги треба підняти на вищі поверхи", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у лютому книгарня "Моя книжкова полиця" в Києві зачинилася через затоплення і пошкодження книг.