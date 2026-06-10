Інтерфакс-Україна
Події
13:29 10.06.2026

Видавництво "Смолоскип" у Києві постраждало через прорив тепломереж

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Видавництво "Смолоскип" у Києві постраждало через прорив тепломереж, водою знищено велику частину книг.

"Друзі, будинку "Смолоскипа" потрібна допомога. Нас затопило. П’ять годин нас заливало окропом, поки нарешті Київтеплоенерго перекрило теплотрасу і ми змогли бодай почати відкачувати воду", – йдеться в повідомленні видавництва в мережі Facebook.

Зазначається, що в підвалі будинку зберігалися книги, і велика частина з них знищена.

"Інші ми спробуємо врятувати і просимо допомогти нам в цьому – книги треба підняти на вищі поверхи", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у лютому книгарня "Моя книжкова полиця" в Києві зачинилася через затоплення і пошкодження книг.

Теги: #видавництво #смолоскип #затоплення #прорив

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