Директорка УЦОЯО Вакуленко: Не було жодного року, коли питання формату вступних випробувань не турбували громадськість

Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна". 13.05.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко заявляє, що діюча модель національного мультипредметного тесту (НМТ) не є ідеальною, але уже кілька років поспіль дозволяє забезпечувати прозорий відбір до закладів вищої освіти України.

"Український і регіональний центри оцінювання якості освіти працюють понад 20 років, і не було жодного року, коли питання доцільності, змістовності, формату вступних випробувань не турбували громадськість. Такий суспільний резонанс зрозумілий, адже ЗНО, НМТ стосується сотень тисяч вступників і їхніх рідних", – сказала Вакуленко на засіданні Верховної Ради в середу.

Вона зазначила, що чинна модель НМТ не є ідеальною, як і жодна модель стандартизованих оцінювань, так як вони не враховують всіх форсмажорів, викликів, індивідуальних історій і ситуацій.

"Але ця система, уже кілька років поспіль надає нам можливість в умовах повномасштабної війни робити неможливе – забезпечувати прозорий відбір до закладів вищої освіти України", – наголосила директорка УЦОЯО.

Як повідомлялося, зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) – це комплексне тестування, спрямоване на визначення рівня навчальних досягнень випускників середніх навчальних закладів при їхньому вступі до закладів вищої освіти в Україні. ЗНО почали застосовувати з 2006 року і воно проводилося до 2022 року.

Національний мультипредметний тест (НМТ) запровадили в Україні у 2022 році як тимчасову заміну традиційного ЗНО у відповідь на виклики повномасштабного вторгнення РФ.

Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко заявляє, що перехід від НМТ до певної форми ЗНО потребуватиме щонайменше року підготовки до зміни формату.

Цьогоріч НМТ проходить за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складають українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

У соціальних мережах, як і минулого року, йдуть активні дискусії щодо того, що цьогорічні завдання важчі за минулорічні, що потрібно зробити математику предметом на вибір, що варто зменшити кількість предметів тестування та розділити НМТ на декілька днів.