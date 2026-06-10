Генштаб ЗСУ підтвердив горіння 5 резервуарів з нафтою на трьох уражених об'єктах в Росії

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України уточнив результати ураження нафтобази "Грушовая", НПС "Красноармейск" та ЛВДС "Красний Яр" 8 червня – підтверджено горіння п’яти резервуарів з нафтою.

"За результатами дорозвідки уражених 8 червня 2026 року об’єктів паливно-енергетичної інфраструктури російської федерації підтверджено додаткові результати ураження", - йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі у середу.

Повідомляється, що на перевалочній нафтобазі "Грушовая" в районі населеного пункту Грушова Балка Краснодарського краю РФ підтверджено горіння двох резервуарів з нафтою, а також інфраструктури, задіяної в оцінці якості нафтопродуктів. На нафтоперекачувальній станції "Красноармейск" у Саратовській області РФ підтверджено горіння двох резервуарів з нафтою об’ємом по 50 тис. м³ кожний. На лінійній виробничо-диспетчерській станції "Красний Яр" у Волгоградській області РФ підтверджено горіння одного резервуара з нафтою об’ємом 50 тис. м³.

"Сили оборони України продовжують завдавати втрат критично важливій паливно-енергетичній та логістичній інфраструктурі держави-агресора, яка забезпечує ведення війни проти України", – зазначили у Генштабі.