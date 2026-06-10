Інтерфакс-Україна
Події
13:11 10.06.2026

Генштаб ЗСУ підтвердив горіння 5 резервуарів з нафтою на трьох уражених об'єктах в Росії

1 хв читати
Генштаб ЗСУ підтвердив горіння 5 резервуарів з нафтою на трьох уражених об'єктах в Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України уточнив результати ураження нафтобази "Грушовая", НПС "Красноармейск" та ЛВДС "Красний Яр" 8 червня – підтверджено горіння п’яти резервуарів з нафтою.

"За результатами дорозвідки уражених 8 червня 2026 року об’єктів паливно-енергетичної інфраструктури російської федерації підтверджено додаткові результати ураження", - йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі у середу.

Повідомляється, що на перевалочній нафтобазі "Грушовая" в районі населеного пункту Грушова Балка Краснодарського краю РФ підтверджено горіння двох резервуарів з нафтою, а також інфраструктури, задіяної в оцінці якості нафтопродуктів. На нафтоперекачувальній станції "Красноармейск" у Саратовській області РФ підтверджено горіння двох резервуарів з нафтою об’ємом по 50 тис. м³ кожний. На лінійній виробничо-диспетчерській станції "Красний Яр" у Волгоградській області РФ підтверджено горіння одного резервуара з нафтою об’ємом 50 тис. м³.

"Сили оборони України продовжують завдавати втрат критично важливій паливно-енергетичній та логістичній інфраструктурі держави-агресора, яка забезпечує ведення війни проти України", – зазначили у Генштабі.

Теги: #генштаб_зсу #нафтобази

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:49 10.06.2026
Генштаб зафіксував упродовж доби 243 бойових зіткнення

Генштаб зафіксував упродовж доби 243 бойових зіткнення

08:01 10.06.2026
Окупанти за добу втратили 1190 осіб та 380 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1190 осіб та 380 од. спецтехніки – Генштаб

17:09 09.06.2026
Сили оборони уразили склад боєприпасів та пункти управління ворога – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили склад боєприпасів та пункти управління ворога – Генштаб ЗСУ

08:11 09.06.2026
Окупанти за добу втратили 1370 осіб та 386 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1370 осіб та 386 од. спецтехніки – Генштаб

10:34 08.06.2026
Генштаб ЗСУ повідомив про ураження пункту управління ФСБ на території Бєлгородщини

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження пункту управління ФСБ на території Бєлгородщини

08:53 08.06.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 240 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 240 бойових зіткнень

07:43 08.06.2026
Окупанти за добу втратили 1330 осіб та 365 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1330 осіб та 365 од. спецтехніки – Генштаб

08:32 07.06.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 224 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 224 бойові зіткнення

07:50 07.06.2026
Окупанти втратили впродовж доби 1350 військовослужбовців – Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1350 військовослужбовців – Генштаб

15:18 06.06.2026
Генштаб ЗСУ розкрив деталі уражень об'єктів противника в РФ та на ТОТ України

Генштаб ЗСУ розкрив деталі уражень об'єктів противника в РФ та на ТОТ України

ВАЖЛИВЕ

Українські ракети Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах – Зеленський

Bolt після жахливої аварії в Києві назавжди заблокував водіїв з 2-ма та більше скаргами на перевищення швидкості

Порт Маріуполя знеструмлено – СБС

Кількість постраждалих в Одесі зросла до трьох, серед них двоє малолітніх дітей

Внаслідок ворожих ударів по Холодногірському району Харкова три жінки зазнали гострої реакції на стрес – ОВА

ОСТАННЄ

Зеленський у Таллінні досягнув з низкою союзників нових рішень щодо ППО – МЗС

НПЗ "Куйбишевський" у Самарі уразили підрозділи далекобійних дронів ССО серією ударів

Командир батальйону "Асгард" назвав FirePoint одним із найефективніших засобів ураження ворога

На Сумщині внаслідок атак постраждали 6 цивільних – ОВА

Видавництво "Смолоскип" у Києві постраждало через прорив тепломереж

Директорка УЦОЯО Вакуленко: Не було жодного року, коли питання формату вступних випробувань не турбували громадськість

Дощі та грози охоплять більшість регіонів України у п'ятницю

Вакуленко просить нардепів допомогти розширити мережу центрів НМТ в укриттях

СБУ заочно повідомила про підозру російським генералу та полковнику, які командували ударом по Миколаївській облраді у 2022 році

Рада осучаснила грошове забезпечення поліцейських та особового складу ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА