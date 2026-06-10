Інтерфакс-Україна
Події
13:10 10.06.2026

Дощі та грози охоплять більшість регіонів України у п'ятницю

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Дощі та грози охоплять більшість регіонів України у п'ятницю

У четвер, 11 червня, на заході і південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті та Прикарпатті помірні, місцями значні дощі; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°; вдень 23-28°, на крайньому заході країни 18-23°.

У Києві 11 червня без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 11 червня найвища температура вдень була  33,7 в 2010р., найнижча вночі  6,3 в 1952р.

У п’ятницю, 12 червня, в Україні, крім крайнього заходу, короткочасні дощі, місцями грози; в Хмельницькій, вдень і в більшості північних, центральних, Миколаївській та Одеській областях помірні, місцями значні дощі.

Вітер переважно південний, на заході країни північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; у західних, Вінницькій та Житомирській областях вночі 9-14°, вдень 15-20°.

Прогноз погоди по Києву на 12 червня – вночі невеликий, вдень помірний дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 23-25°.

Теги: #погода #прогноз_погоди

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