Інтерфакс-Україна
Події
13:03 10.06.2026

Вакуленко просить нардепів допомогти розширити мережу центрів НМТ в укриттях

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Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна". 13.05.2026
Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна". 13.05.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко закликала народних депутатів допомогти створювати в Україні більше тимчасових екзаменаційних центрів (ТЕЦ) для національного мультипредметного тесту (НМТ) в укриттях.

"Лише третина ТЕЦ в Одеській області розташована в укриттях. При цьому східні області, зокрема Сумщина – забезпечують змогу проходити НМТ в укриттях для 100% своїх учасників; Миколаївщина, Чернігівщина, Черкащина – для близько 90%; Київська область – 70%; Рівненщина – для майже половини. Утім, у багатьох областях ТЕЦ в укриттях одиниці", – сказала Вакуленко на засіданні Верховної Ради в середу, коментуючи складання НМТ в Одеській області 8 червня.

Також вона звернула увагу на те, що питання задіяння укриттів для облаштування ТЕЦ покладаються на керівників областей, а УЦОЯО не має ні ресурсних, ні юридичних можливостей це робити.

"ТЕЦ в укритті – це велика робота, це не овочесховище, де можна перебувати декілька годин. Це повноцінний комп’ютерний осередок з хорошим інтернетом, циркуляцією повітря і вбиральнею, це людські і матеріальні ресурси. Замість пошуку винних, я хочу звернутися до вас, шановні народні обранці – допоможіть створювати більше осередків в укриттях", – наголосила Вакуленко.

Крім того, вона підтвердила інформацію Міністерства освіти і науки, що учасникам НМТ в Одесі пропонували написати заяви на участь у додатковій сесії, але вступники і батьки просили продовжувати час очікування і відновити тестування після завершення тривоги.

За її словами, усього в той день на НМТ в Одесі з’явилося 1349 учасників, з яких не в укриттях працювало 1022 учасники, і лише 105 осіб подали заяви на участь в додатковій сесії.

Також вона розповіла, що попередні результати НМТ за той день в регіоні не гірші, ніж в попередні дні.

Як повідомлялося, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що 8 червня через повітряну тривогу на Одещині, складання НМТ було зірвано, а діти були змушені перебувати в укриттях майже 13 годин.

Водночас освітній омбудсмен України Надія Лещик заявляє, що наразі забезпечити сховищами абсолютно всіх учасників НМТ в Одесі немає можливості, але над вирішення проблеми на 2027р потрібно подумати.

Міністерство освіти і науки заявило, що учасникам НМТ, який був зірваний через довгу повітряну тривогу в Одеській області, пропонували написати заяву для участі в додатковій сесії, але більшість наполягала на продовженні тестування.

Теги: #нмт #укриття #вакуленко

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