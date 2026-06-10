СБУ заочно повідомила про підозру російським генералу та полковнику, які командували ударом по Миколаївській облраді у 2022 році

Служба безпеки України зібрала доказову базу на двох керівників збройних угруповань РФ, які організували повітряний удар "Іскандером" по адмінбудівлі Миколаївської обласної ради 29 березня 2022 року, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі української спецслужбі в середу зазначається, що тоді внаслідок ворожої атаки загинуло 36 людей, ще 38 – отримали поранення різного ступеня тяжкості. Крім того, під час вибуху було пошкоджено розташовані поруч багатоквартирні будинки, центр дитячої творчості, комерційні об’єкти та цивільні авто громадян.

"Як з’ясувало розслідування, плануванням та підготовкою обстрілу займалися: генерал-лейтенант Михайло Зусько – командир 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу рф; полковник Микола Горайчук – на той час тимчасово виконуючий обов’язки командира 12-ї ракетної бригади 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу рф", – інформують у відомстві.

За даними СБУ, для здійснення повітряної атаки ворог застосував крилату ракету "класу "земля-земля" з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", який базувався у тимчасово окупованому Криму.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Зуську та Горайчуку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

В СБУ нагадують, що в лютому 2025 року слідчі Служби безпеки заочно повідомили про підозру російському генералу армії Олександру Дворнікову – колишньому командувачу Південного військового округу збройних сил рф, який дав наказ здійснити ракетний удар по адмінбудівлі Миколаївської обласної ради.