Інтерфакс-Україна
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12:51 10.06.2026

Рада осучаснила грошове забезпечення поліцейських та особового складу ДСНС

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Рада осучаснила грошове забезпечення поліцейських та особового складу ДСНС

Верховна Рада осучаснила розмір грошового забезпечення поліцейських та особового складу служби цивільного захисту.

Відповідний законопроєкт (№6506-1) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо осучаснення розміру грошового забезпечення у цілому підтримали 269 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Закон вносить зміни у закон "Про Національну поліцію". Грошове забезпечення поліцейських (крім курсантів (слухачів) закладів освіти зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських) із розрахунку на місяць не може становити менше ніж 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року. Порядок виплати грошового забезпечення визначає Міністр внутрішніх справ України. Грошове забезпечення поліцейських складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років, премії, інших видів грошового забезпечення поліцейських (у тому числі постійного характеру та одноразові). За поліцейськими, які тимчасово проходять службу за межами України, зберігається виплата грошового забезпечення в національній валюті та виплачується винагорода в іноземній валюті за нормами та в порядку, що визначає Кабмін.

За поліцейськими, захопленими у полон або заручниками, а також інтернованими у нейтральних державах або зниклими безвісти за особливих обставин, зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем проходження служби, додаткові та інші види грошового забезпечення. Сім’ям таких поліцейських щомісячно виплачується грошове забезпечення, в тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення. Виплата грошового забезпечення членам сім’ї поліцейського здійснюється до повного з’ясування обставин захоплення поліцейського в полон або заручником, інтернування або його звільнення, або визнання поліцейського безвісно відсутнім чи оголошення померлим у встановленому законом порядку. Дія цієї частини закону не поширюється на поліцейських, які добровільно здалися в полон або самовільно залишили місце служби. Грошове забезпечення поліцейських індексується відповідно до закону

Аналолгічні зміни внесено у Кодекс цивільного захисту України щодо грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту.

Закон вступає у силу з 1 січня 2027 року.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відразу підписав ухвалений закон, який невідкладно буде направлено президенту на підпис.

Теги: #дснс #грошове_забезпечення #поліція

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