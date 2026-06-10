Інтерфакс-Україна
Події
12:38 10.06.2026

У ЦПД заявили про знищення Чонгарського мосту

1 хв читати

Чонгарський міст, який з’єднує Херсонську область із тимчасово окупованим Кримом, повністю знищено, заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

"Чонгарський міст повністю знищено, російська влада намагається замовчувати ситуацію в тимчасово окупованому Криму", – написав він у Телеграмі у середу.

У ніч на 9 червня українські підрозділи за допомогою дронів FP-2 завдали повторного удару по Чонгарському мосту, що призвело до його виведення з ладу та блокування логістичного шляху між материковою частиною України та окупованим Кримом. Про це повідомив 1-й окремий штурмовий полк (ОШП) ЗСУ.

За інформацією військових, об’єкт повністю виведено з ладу. Транспортне сполучення перекрито. Перші пошкодження міст отримав 7 червня, тоді було зруйновано дорожнє полотно в одному напрямку.

Теги: #чонгарський_міст #знищення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:58 07.06.2026
ЗСУ завдали удару по мосту в районі Чонгара – окупаційна влада

ЗСУ завдали удару по мосту в районі Чонгара – окупаційна влада

06:08 31.05.2026
ВМС України знищили 6 російських ударних дронів

ВМС України знищили 6 російських ударних дронів

21:41 25.05.2026
Повітряні сили України знищили пункт управління та зв'язку РФ на Луганщині – Генштаб

Повітряні сили України знищили пункт управління та зв'язку РФ на Луганщині – Генштаб

10:33 15.05.2026
СБС ЗСУ: уражено літак-амфібію "Альтаір", гвинтокрил, ЗРК "Тор-М2", ЗРГК "Панцирь-С1" та корабель із боєкомплектом

СБС ЗСУ: уражено літак-амфібію "Альтаір", гвинтокрил, ЗРК "Тор-М2", ЗРГК "Панцирь-С1" та корабель із боєкомплектом

18:47 06.05.2026
СБС провели операцію зі знищення навчального центру окупантів у Хрустальному Луганської області

СБС провели операцію зі знищення навчального центру окупантів у Хрустальному Луганської області

12:25 03.05.2026
"Мадяр" показав початок "травневого ППО-паду" росіян

"Мадяр" показав початок "травневого ППО-паду" росіян

16:15 23.04.2026
Дрони В-2 вночі знищили три ЗРК ворога на ТОТ – командувач СБС

Дрони В-2 вночі знищили три ЗРК ворога на ТОТ – командувач СБС

19:20 18.04.2026
Безпілотники Нацгвардії знищили російський ТОС-1А "Солнцепьок" – Півненко

Безпілотники Нацгвардії знищили російський ТОС-1А "Солнцепьок" – Півненко

14:03 18.04.2026
СБС знищили ворожий "Сонцепьок" на ТОТ Запоріжжя – Бровді

СБС знищили ворожий "Сонцепьок" на ТОТ Запоріжжя – Бровді

14:03 16.04.2026
У центрі Тернополя під видом реконструкції знищили культурний шар і звели багатоповерхівку – прокуратура

У центрі Тернополя під видом реконструкції знищили культурний шар і звели багатоповерхівку – прокуратура

ВАЖЛИВЕ

Українські ракети Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах – Зеленський

Bolt після жахливої аварії в Києві назавжди заблокував водіїв з 2-ма та більше скаргами на перевищення швидкості

Порт Маріуполя знеструмлено – СБС

Кількість постраждалих в Одесі зросла до трьох, серед них двоє малолітніх дітей

Внаслідок ворожих ударів по Холодногірському району Харкова три жінки зазнали гострої реакції на стрес – ОВА

ОСТАННЄ

Командир батальйону "Асгард" назвав FirePoint одним із найефективніших засобів ураження ворога

На Сумщині внаслідок атак постраждали 6 цивільних – ОВА

Видавництво "Смолоскип" у Києві постраждало через прорив тепломереж

Директорка УЦОЯО Вакуленко: Не було жодного року, коли питання формату вступних випробувань не турбували громадськість

Генштаб ЗСУ підтвердив горіння 5 резервуарів з нафтою на трьох уражених об'єктах в Росії

Дощі та грози охоплять більшість регіонів України у п'ятницю

Вакуленко просить нардепів допомогти розширити мережу центрів НМТ в укриттях

СБУ заочно повідомила про підозру російським генералу та полковнику, які командували ударом по Миколаївській облраді у 2022 році

Рада осучаснила грошове забезпечення поліцейських та особового складу ДСНС

Бережна підтримує обов'язковість математики в НМТ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА