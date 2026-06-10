У ЦПД заявили про знищення Чонгарського мосту
Чонгарський міст, який з’єднує Херсонську область із тимчасово окупованим Кримом, повністю знищено, заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.
"Чонгарський міст повністю знищено, російська влада намагається замовчувати ситуацію в тимчасово окупованому Криму", – написав він у Телеграмі у середу.
У ніч на 9 червня українські підрозділи за допомогою дронів FP-2 завдали повторного удару по Чонгарському мосту, що призвело до його виведення з ладу та блокування логістичного шляху між материковою частиною України та окупованим Кримом. Про це повідомив 1-й окремий штурмовий полк (ОШП) ЗСУ.
За інформацією військових, об’єкт повністю виведено з ладу. Транспортне сполучення перекрито. Перші пошкодження міст отримав 7 червня, тоді було зруйновано дорожнє полотно в одному напрямку.