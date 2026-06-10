Бережна підтримує обов'язковість математики в НМТ

Тетяна Бережна, віцепрем'єр-міністр з питань гуманітарної політики, міністр культури України. 09.02.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна вважає дивною дискусію довкола національного мультипредметного тесту (НМТ) і обов’язковості математики.

"Зараз у нашому суспільстві йде дивна дискусія, чи треба математика для НМТ. Для мене відповідь очевидна. Треба, тому що математика – це те, що змушує нас думати, робити висновки, відчувати причинно-наслідкові зв’язки. Так само і культура – це, як казав Сковорода, я дозволю собі зробити цю паралель, можливість натренуватися бачити з видимого невидиме", – сказала Бережна в інтерв’ю "Суспільне Культура".

Як повідомлялося, цьогоріч НМТ проходить за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складають українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

У соціальних мережах, як і минулого року, йдуть дискусії щодо того, що цьогорічні завдання важчі за минулорічні, зокрема з математики.

На цій хвилі обговорень голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина разом із 50-ма депутатами зареєструвала альтернативний урядовому законопроєкт (№15254-1) щодо зменшення в 2027 році кількості предметів НМТ і встановлення, що математика буде не обов’язковим, а вибірковим предметом.

У свою чергу міністр освіти Оксен Лісовий і прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявили, що не підтримують депутатську ініціативу, а математика і надалі буде обов’язковим предметом на НМТ.

В той же час, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що НМТ дедалі більше виглядає не як інструмент рівного доступу до освіти, а як тест на витривалість до системних недосконалостей.

Освітній омбудсмен Надія Лещик вважає, що математика має залишатися обов’язковим предметом на НМТ, а також, що в умовах війни варто залишити одноденний формат тестування.