Інтерфакс-Україна
Події
12:24 10.06.2026

За неповні три доби росіяни застосували проти України майже 530 дронів, десятки людей поранені – Зеленський

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За неповні три доби росіяни застосували проти України майже 530 дронів, десятки людей поранені – Зеленський
Фото: https://t.me/odeskaODA

Від початку тижня росіяни застосували проти України майже 530 дронів і дві керовані авіаційні бомби, у результаті обстрілів поранені десятки людей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Від початку тижня 11 наших регіонів були під ударами: за неповні три доби росіяни застосували проти України майже 530 дронів і дві керовані авіаційні ракети. До списку нових перемог Росія додала контейнеровоз, що йшов під прапором Панами, сільськогосподарські підприємства, об’єкти залізниці, енергетики, і найбільше – звичайних житлових будинків. Десятки людей було поранено", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Він зазначив, що щоденна дипломатична робота України має бути спрямована на зміцнення захисту неба.

"Цими днями було багато міжнародних зустрічей та перемовин щодо ППО, і важливо забезпечити реалізацію всіх домовленостей, передусім щодо PURL. Ще більше може вирішитися на самітах G7 і НАТО", – повідомив президент.

Теги: #бпла_рф #статистика

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