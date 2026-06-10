Інтерфакс-Україна
Події
12:19 10.06.2026

СБУ уразила дві нафтоперекачувальні станції, які забезпечують пальним Москву

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Спецпризначенці "Альфи" СБУ уразили нафтоперекачувальні станції "Второво" та "Лобково" у Володимирській області РФ, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в середу українська спецслужба зазначає, що відстань до цілей становить близько 700 км.

"Основне призначення станцій – перекачування дизельного пального до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а також транспортування нафтопродуктів на експорт до портів Балтійського моря. Зокрема, через нафтоналивний порт Приморськ", – йдеться в повідомленні.

У відомстві інформують, що місцева влада підтвердила пожежі на двох об’єктах інфраструктури після ударів безпілотників СБУ, а за даними сервісу NASA FIRMS, у районах розташування обох нафтоперекачувальних станцій зафіксовані термальні аномалії, що свідчать про пожежі.

"Ураження таких об’єктів має стратегічне значення, адже вони є важливими ланками паливної логістики росії. Порушення роботи нафтоперекачувальних станцій ускладнює постачання пального до промислових центрів і військової інфраструктури, а також негативно впливає на експорт нафтопродуктів. Кожен подібний удар зменшує ресурсні можливості держави-агресора та скорочує доходи, які кремль спрямовує на ведення війни проти України", – резюмують в українській спецслужбі.

Теги: #нафтоперекачувальна_станція #москва #сбу

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