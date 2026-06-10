Інтерфакс-Україна
Події
12:06 10.06.2026

ВАКС визнав необґрунтованими активи колишнього начальника Кременчуцького РТЦК та СП

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ВАКС визнав необґрунтованими активи колишнього начальника Кременчуцького РТЦК та СП

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів, які в період 2022-2024 років набув колишній начальник Кременчуцького РТЦК та СП, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

В повідомленні САП в телеграм-каналі в середу зазначається, що йдеться про ⁠квартиру в клубному будинку в місті Кременчуці, ⁠автомобіль "Toyota Land Cruiser Prado", вартість автомобіля "Toyota RAV-4" та дохід від його відчуження.

"Суд ухвалив стягнути в дохід держави вартість необґрунтованих активів у сумі майже 3 млн грн", – наголошують в САП.

Рішення суду не набрало законної сили та може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

Позов ґрунтувався на матеріалах НАЗК та НАБУ.

Теги: #тцк #вакс

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