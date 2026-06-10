ДМС: пропуск автобусів на ПП "Шегині-Медика" не здійсюватиметься до листопада 2027 року через ремонтні роботи

Автобусна смуга на пункті пропуску "Шегині-Медика" на кордоні з Польшею не здійснюватиметься через ремонтні роботи смуги, повідомляє Державна митна служба України (ДМС).

"Роботи розпочнуться 15 червня 2026 року та триватимуть до листопада 2027 року. У зв’язку з проведенням ремонту пропуск автобусів з України до Польщі через пункт пропуску "Шегині – Медика" на цей період здійснюватися не буде", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі ДМС в середу.

У відомстві додали, що пропуск автобусів з Польщі в Україну відбуватиметься у штатному режимі, тому для перетину держкордону в напрямку виїзду з України до Польщі необхідно обирати інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні.