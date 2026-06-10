Інтерфакс-Україна
Події
11:58 10.06.2026

Міністри оборони України та Німеччини узгодили пріоритети для посилення Сил оборони

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Міністри оборони України та Німеччини узгодили пріоритети для посилення Сил оборони
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони України Михайло Федоров провів розмову з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, в ході якої обговорювалися пріоритетні напрями підтримки України та подальша координація перед черговим засіданням Контактної групи у форматі "Рамштайн".

"За завданням президента продовжуємо виснажувати ворога одночасно в трьох доменах – у небі, на землі та в економіці. Сили оборони системно руйнують російську логістику, завдають ударів по критично важливих цілях у тилу ворога й послаблюють його військовий потенціал. Наше завдання – максимально швидко спрямовувати міжнародну підтримку на рішення, які дають найбільший результат для фронту й захисту українських міст", – написав Федоров в телеграм-каналі за результатами розмови.

Наразі у фокусі співпраці передача ракет PAC-3 для Patriot через механізм JUMPSTART, додаткові внески в PURL, артилерійські боєприпаси підвищеної дальності в межах Чеської ініціативи, а також FPV-дрони на оптоволокні та middle strike українського виробництва.

"Окремо обговорили пришвидшення постачання боєприпасів для IRIS-T, розвиток антибалістичних спроможностей і подальшу підтримку технологічних рішень, які вже доводять свою ефективність на полі бою. Також розглянули можливості спрямувати вже анонсоване партнерами фінансування на найбільш критичні потреби Сил оборони", – додав міністр.

Теги: #федоров #пісторіус

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