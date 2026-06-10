Дробович про відносини України і Польщі: Втратити одне одного дуже легко – ми це вже не раз проходили в минулому

Фото: Костянтин Поліщук

Голова Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки, екс-голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Антон Дробович вважає, що Україні і Польщі зараз потрібно спільно виробити чесну й збалансовану модель взаємодії в сфері пам’яті, яка стане публічним зобов’язанням обох урядів і суспільств.

"Якщо відкинути емоції та риторичні фігури, бачимо, що за новими дискусіями проглядається чергова спроба застановити модель пам’яті про наші стосунки в минулому. Які ж вони можуть бути? Християнсько-ліберальна: "Пробачаємо, і просимо пробачення". Шовіністично-консервативна: "Нагадаємо, де винні ви, але ви не смійте нагадувати, де винні ми" (або інший варіант: "Ми вшановуємо кого хочемо зі своїх, а ви – тільки тих, хто подобається нам"). Конфронтаційно-хаотична: "На кожен наш злочин ми знайдемо щонайменше один ваш, і розкажемо всьому світу", – написав Дробович в колонці для часопису "Україна модерна".

На його думку, суспільства зараз перебувають у точці вибору фінальної настанови, яку зафіксують політики та лідери думок в Україні та Польщі.

"Перший сценарій, з огляду на минулий досвід, веде до складного, але тривалого примирення. Другий виводить нас у площину гострої конкуренції, приниження та несправедливості; він може дати тимчасове задоволення одній стороні, але не буде стабільним. Третій – взагалі не має фіналу і лише помножує ненависть та фрустрацію", – зазначив він.

За словами Дробовича, наразі здається, що поки перемагає другий сценарій, і це може нести небезпеку.

"Рано чи пізно він вийде з-під контролю політиків і запустить реальну низову конфронтацію. І це в час, коли сотні російських бригад очікують на послаблення України, щоб захопити її, мобілізувати людей на окупованих територіях і рушити далі на Європу. Послаблення України й Польщі – сильних країн, які є лідерами у своїх сферах (військовій та економічній) – це справжній подарунок не лише для Кремля, а й для всіх, хто мріє про крах та геополітичне ослаблення ЄС", – вважає колишній голова УІНП.

Він наголосив, що уже зараз потрібно спільно виробити чесну й збалансовану модель взаємодії та пам’ятання, яка стане публічним зобов’язанням обох урядів і суспільств.

"Вона має бути підтримана лідерами думок і моральними авторитетами й стати компасом, що вказує на майбутнє, а не повертає до кривавого минулого. Зрештою, яка втіха виграти минуле шантажем, перемігши на позір в суперечках за право інтерпретувати історію, якщо при цьому ми усі програємо майбутнє і станемо лише пасивними об’єктами у чужій футурології?", – додав Дробович.

На його думку, головний виклик полягає в тому, що попри численні чужі впливи, спостереження і поради ззовні, лише разом українці та поляки можуть вирішити цю проблему.

"Можна залучати друзів, які готові допомогти з діалогом, але в підсумку тільки ми є одне в одного, і тільки для нас це дійсно важливо й принципово. Втратити одне одного дуже легко – ми це вже не раз проходили в минулому. Раніше чи пізніше це закінчувалось катастрофою для обох сторін. Але зберегти одне одного, потурбуватися, зрозуміти й спробувати справедливо діяти разом – ось виклик, який чудово розуміли такі люди, як Осадчук і Шептицький, Ґедройць та Іван Павло ІІ, і яким сьогодні, схоже, легковажить більшість із нас", – констатував Дробович.

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