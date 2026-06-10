ГУР на порталі War&Sanctions запускає новий розділ "Інженери агресії"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions запустило новий розділ "Інженери агресії", до якого наразі включено конструкторів, інженерів, технологів та керівників підприємств російського ВПК з виробництва засобів ураження, повідомила пресслужба відомства.

"У розділі розміщуватиметься інформація про тих, хто забезпечує ведення агресивної війни проти України, проєктуючи та конструюючи російське озброєння", – йдеться у повідомленні ГУР у Телеграмі у середу.

Зазначається, що наукова спільнота відіграє ключову роль у здатності РФ вести злочинну геноцидну війну проти України: російські вчені та інженери працюють у сферах розробки ракетного озброєння, безпілотних систем, систем наведення та штучного інтелекту, які застосовуються для ударів по цивільній інфраструктурі та вбивств українців.

До першої ітерації розділу увійшли конструктори, інженери, технологи та керівники підприємств російського ВПК, які виробляють основні засоби ураження. Саме їх Росія систематично застосовує для ударів по цивільних об’єктах в Україні – балістичні та крилаті ракети, керовані авіаційні бомби та ударні БпЛА. Багато з них вже давно є фігурантами санкційних списків країн-партнерів, проте є й ті, що залишилися поза увагою. Серед них:

Сєрґєй Сюрсін— головний конструктор воткінського заводу, під чиїм керівництвом здійснюється виробництво балістичних ракет 9М723 зі складу ОТРК "іскандер-м" та РС-26 "рубєж", більш відомих як "орєшнік";

Єлтуган Сиздіков – перший заступник генерального директора, заступник з науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, головний конструктор ГОСМКБ "радуґа" ім. а.я.березняка" – основного підприємства з розробки та виробництва стратегічних крилатих ракет Х-101;

Віталій Ієкєль – головний конструктор виробничого об’єднання "стрєла", який здійснює безпосереднє керівництво конструкторськими розробками та модернізацією надзвукових протикорабельних крилатих ракет 3М55М "онікс-м".

Надалі список буде розширюватися, і кожен, хто причетний до страждань українського народу, не матиме спокою у світі.