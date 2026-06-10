Росіяни атакують Харків дронами, постраждали 6 людей – ОВА

Фото: Харківська ОВА

Харків зранку в середу, 10 червня, перебуває під масованою атакою ворожими дронами, з 9:00 зафіксовано влучання у Немишлянському, Київському, Шевченківському та Індустріальному районах міста, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На цю хвилину відомо про 6 постраждалих. 40-річний чоловік та жінки 38 і 76 років зазнали гострої реакції на стрес у Немишлянському районі. Тут ворожий безпілотник поцілив по автомобілю. Медики надали необхідну допомогу", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Крім того, є інформація про загоряння на першому поверсі житлового будинку в Індустріальному районі. Підрозділи ДСНС усувають пожежу. Постраждали троє жінок: 23, 27 і 77 років. Бригади медиків на місці, надають необхідну допомогу.

Також ворог поцілив дроном в автомобіль у Київському районі. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

"Загроза з повітря зберігається. Перебувайте у безпечних місцях до відбою тривоги", – наголосив голова ОВА.