Інтерфакс-Україна
Події
11:33 10.06.2026

Українські ракети Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах – Зеленський

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Українські ракети Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах – Зеленський
Фото: скриншот відео

У ніч на середу українські ракети Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який постачає військовим РФ компоненти для дронів і ракет, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Продовжуємо застосовувати українські далекобійні санкції проти російських воєнних об’єктів і нафтової галузі. Зокрема, цієї ночі українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет. Дякую ЗСУ за влучність!" – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Також він повідомив про ураження нафтопереробного заводу "Куйбишевський" у Самарському регіоні.

"Відстань від лінії фронту – понад 900 кілометрів. Вдячний воїнам ССО, СБС та ГУР", – додав президент.

Крім того, були уражені два об’єкти нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні на відстані 700 кілометрів.

 

Теги: #завод #фламінго_ракета #влучання #чебоксари #flamingo

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