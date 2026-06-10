Інтерфакс-Україна
Події
11:11 10.06.2026

Президентський літак повернувся на місце базування у Польщі – авіаресурси

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Літак ДАП "Україна" А-319, яким користується президент України Володимир Зеленський та інші українські високопосадовці, після серії останніх закордонних візитів голови держави повернувся до Польщі – місця його тимчасового базування у період повномасштабної російської агресії, свідчать дані авіаресурсів AirNavradar та FlightAware.

Згідно з ними переліт до польського Кракова літак здійснив в ніч на вівторок з Кишинева, куди прилетів з Таллінна, де проходив саміт "Україна-NB8" за участю Зеленського.

Раніше повідомлялося, що в цю серію візитів голови української держави за кордон, яка почалася з відвідування Лондона 7 червня для зустрічі з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини, президентський літак здійснював перельоти до Кишиніва, тоді як традиційним пунктом в його подорожах в останній час був польський аеропорт Жешув біля кордону з Україною.

Так, під час візиту Зеленського наприкінці травня до Швеції президентський літак здійснив перельоти за маршрутами Краків-Жешув-Уппсала-Жешув.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на пресконференції 9 червня зазначив, що Жешув не був закритий для українського президента. Так Туск відповів на запитання, чи не був той факт, що Зеленський летів на зустріч у Лондоні через Молдову, а не через Польщу, наслідком спроб Польщі чинити тиск на лідера України, щоб той змінив рішення щодо назви "героїв УПА" для українського підрозділу. Польський прем’єр додав, що не може диктувати Зеленському, звідки йому летіти.

Теги: #літак #переліт #зеленський

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