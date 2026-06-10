Інтерфакс-Україна
Події
11:03 10.06.2026

УЧХ приєднався до Коаліції укриттів цивільного захисту України

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УЧХ приєднався до Коаліції укриттів цивільного захисту України
Фото: Червоний Хрест України

Український Червоний Хрест (УЧХ) став учасником міжнародної платформи – Коаліції укриттів цивільного захисту України.

"9 червня Український Червоний Хрест долучився до Коаліції укриттів цивільного захисту – міжнародної платформи, що об’єднує державні інституції, міжнародних партнерів та організації розвитку для посилення безпеки населення та розвитку системи укриттів в Україні", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Участь Українського Червоного Хреста у роботі Коаліції дає змогу поєднати практичний досвід роботи безпосередньо в громадах із міжнародною експертизою, посилити координацію між гуманітарним та державним секторами, а також сприяти залученню додаткової підтримки для розвитку безпечних і доступних укриттів по всій країні.

"Для мільйонів українців укриття – це не просто бетонні конструкції та технічні характеристики. Це місце, де можна захистити себе, своїх дітей, батьків і близьких у момент небезпеки", – зазначив генеральний директор УЧХ Максим Доценко.

За словами Доценка, УЧХ готовий ділитися своїм досвідом та виступати партнером у реалізації рішень, спрямованих на підвищення безпеки громад і розвитку системи цивільного захисту.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України (24 лютого 2022 року) УЧХ реалізував понад 100 проєктів з облаштування та модернізації укриттів у різних регіонах країни. Понад 75% із них спрямовані на підвищення безпеки закладів освіти та охорони здоров’я. Крім того, громадам уже передано понад 200 мобільних укриттів.

Теги: #коаліція_укриттів_цивільного_захисту #тчху #учх

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