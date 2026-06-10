Bolt після жахливої аварії в Києві назавжди заблокував водіїв з 2-ма та більше скаргами на перевищення швидкості

Фото: ДСНС Києва

Онлайн-сервіс таксі Bolt заявив, що після резонансної ДТП у Києві, в якій загинуло чотири пішоходи, назавжди обмежив доступ до платформи для тих водіїв, щодо яких надійшли щонайменше дві скарги на перевищення швидкості або небезпечну манеру водіння.

"Ми висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих. Наша команда приголомшена цією трагедією так само, як і суспільство. Ми всебічно співпрацюємо з правоохоронними органами у цій справі та підтримуємо контакт із пасажиркою, сприяючи отриманню нею необхідної допомоги", – йдеться у повідомленні Bolt у соціальній мережі Threads.

В компанії зазначили, що такі скарги розглядаються у першочерговому порядку та додали, що паралельно працюють над розширенням функціоналу додатка для посилення контролю за дотриманням ПДР.

Як повідомлялось на сайті Національної поліції України, у минулу п’ятницю, 5 червня, 49-річний мешканець Херсонської області, керуючи автомобілем Mercedes, на великій швидкості в’їхав у підземний пішохідний перехід на Чоколівському бульварі в Солом’янському районі столиці. Внаслідок наїзду четверо громадян, серед яких дитина, загинули на місці, ще троє отримали поранення.

Слідчі поліції Києва затримали водія та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили йому про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

В Офісі генерального прокурора повідомляли, що з січня 2025 року водія п’ять разів притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості, а також п’ять разів штрафували за інші порушення правил дорожнього руху. Загалом водій має 10 штрафів за останні 1,5 роки.

У Шевченківському районному суді Києва водію обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляло "Суспільне", водій в суді розповідав, що до аварії займався тепличним господарством, а також працював у таксі. Відповідно одна з потерпілих жінок була його пасажиром.