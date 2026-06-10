Порт Маріуполя знеструмлено – СБС

Сили безпілотних систем (СБС) у взаємодії з 1-м корпусом НГУ "Азов", СБУ і ЦСО "А" уразили об’єкти Маріупольського морського торговельного порту.

"Унаслідок ураження пошкоджено енергетичну, ремонтну та управлінську інфраструктуру порту, а також об’єкти, що забезпечували роботу портової логістики", – йдеться у повідомленні СБС у Телеграмі в середу.

У результаті атаки порт знеструмлено. Можливості противника використовувати Маріуполь як логістичний вузол суттєво обмежені, наголосили українські військові.

Порт використовувався противником для військової логістики, а також незаконного вивезення українського зерна, вугілля та металу до росії.

"Системні удари по об’єктах воєнної та ресурсної інфраструктури противника триватимуть доти, доки рф продовжуватиме збройну агресію проти України", – йдеться у повідомленні.