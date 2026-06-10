На Донеччині загинули троє цивільних, семеро дістали поранень через ворожі обстріли минулої доби – ОВА

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Російські війська минулої доби 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини, загинули троє цивільних, поранено сімох, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Телеграмі у середу.

За його даними, у Краматорському районі у Миколаївці пошкоджено 4 багатоповерхівки; у Донецькому поранено людину. У Краматорську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 2 автівки. В Андріївці пошкоджено приватний будинок. У Новодонецькому поранено 2 людини, пошкоджено 31 приватний будинок і 4 адмінбудівлі; в Іверському пошкоджено 37 приватних будинків; в Курициному пошкоджено 3 виробничі приміщення та інфраструктурний об’єкт. У Дружківці 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 6 багатоповерхівок, приватний будинок, нежитлові приміщення та 2 автомобіля.

Всього за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 514 людей, у тому числі 75 дітей.