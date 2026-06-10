Російський БПЛА атакував енергетиків на Харківщині, через обстріли знеструмлені споживачі в шести областях

В Харківській області ворожий БПЛА атакував службовий автомобіль енергетиків, повідомило Міністерство енергетики України у середу.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", – зазначили у відомстві.

За інформацією Міненерго, станом на ранок 10 червня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об’єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Енергетики проводять відновлювальні роботи цілодобово.

Застосування обмежень споживачів у середу не прогнозується, додали в міністерстві.