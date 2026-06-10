Міносвіти щодо НМТ в Одесі: Учасникам пропонували участь у додатковій сесії, але більшість наполягала на продовженні тестування

Міністерство освіти і науки України заявило, що учасникам національного мультипредметного тесту (НМТ), який був зірваний через тривалу повітряну тривогу, пропонували написати заяву для участі в додатковій сесії, але більшість наполягала на продовженні тестування.

"Щодо ситуації, яка склалася під час проведення тестування на Одещині. Якщо повітряна тривога триває понад дві з половиною години (сумарно за два етапи тестування), відповідальні за тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ) спільно з регіональним центром ухвалюють рішення щодо доцільності продовження тестування. У цьому разі відповідальні особи ТЕЦ пропонували учасникам завершити оцінювання і написати заяву для участі в додатковій сесії. 105 учасників ухвалили такі рішення і написали відповідні заяви. Водночас орієнтовно 1000 учасників наполягали на продовженні тестування", – йдеться в повідомленні міністерства.

Також зазначається, що окремі заклади зі своєї ініціативи забезпечували учасників додатковою водою та харчуванням або ж організували доступ батьків, щоб ті могли передати абітурієнтам їжу чи напої, і скарг від учасників тестування чи їхніх батьків не надходило.

"Щодо ситуації, яка склалася під час складання НМТ 1 червня у Вінницькому ліцеї №22, розгорнулося широке суспільне обговорення. Наразі звернення абітурієнтки щодо технічних труднощів та можливості проходження НМТ в межах додаткової сесії розглянув Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти. Остаточне рішення щодо її допуску до складання додаткової сесії ухвалюватиме Український центр оцінювання якості освіти", – пояснили у відомстві.

Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що напередодні через повітряну тривогу на Одещині складання НМТ було зірвано, а діти були змушені перебувати в укриттях майже 13 годин.

Водночас освітній омбудсмен України Надія Лещик заявляє, що наразі забезпечити сховищами абсолютно всіх учасників НМТ в Одесі немає можливості, але над вирішення проблеми на 2027 рік потрібно подумати.

Як повідомлялося, цьогоріч НМТ проходить за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складають іспити з української мови, математики, історії України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

У соціальних мережах, як і минулого року, йдуть дискусії щодо того, що цьогорічні завдання важчі за минулорічні, зокрема з математики.

На цій хвилі обговорень голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина разом із 50-ма депутатами зареєструвала альтернативний урядовому законопроєкт (№15254-1) щодо зменшення в 2027 році кількості предметів НМТ і встановлення, що математика буде не обов’язковим, а вибірковим предметом.

У свою чергу міністр освіти Оксен Лісовий і прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявили, що не підтримують депутатську ініціативу, а математика і надалі буде обов’язковим предметом на НМТ.

Освітній омбудсмен України Лещик вважає, що математика має залишатися обов’язковим предметом на НМТ, а також, що в умовах війни варто залишити одноденний формат тестування.

В той же час, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець висловив думку, що НМТ дедалі більше виглядає не як інструмент рівного доступу до освіти, а як тест на витривалість до системних недосконалостей.