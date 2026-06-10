Інтерфакс-Україна
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09:41 10.06.2026

Освітній омбудсмен: Чи можливо у 2027р. забезпечити в Одесі НМТ в укриттях для всіх – це завдання "із зірочкою"

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Освітній омбудсмен: Чи можливо у 2027р. забезпечити в Одесі НМТ в укриттях для всіх – це завдання "із зірочкою"
Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Освітній омбудсмен України Надія Лещик заявляє, що наразі забезпечити сховищами абсолютно всіх учасників національного мультипредметного тесту (НМТ) в Одесі немає можливості, але над вирішенням проблеми на 2027 рік потрібно подумати.

"Щодо ситуації зі складанням НМТ в Одесі. Якщо під час НМТ повітряна тривога триває понад 2,5 години, учасники мають повне право взяти участь у додатковій сесії тестування. У Одесі на прохання учасників в одному з ТЕЦ після завершення тривоги тестування все ж таки продовжили. Думаю, що Українському центру оцінювання якості освіти варто продумати різні варіанти організації процесу в подібних ситуаціях, щоб діти мали доступ до базових потреб, зокрема до води та харчування. Оскільки гарантії, що в день додаткової сесії не буде повітряної тривоги, немає, виникає логічне питання: що зараз можна зробити, щоб не повторювалися подібні ситуації?" – написала Лещик в мережі Facebook.

Вона констатувала, що для обласної військової адміністрації, департаментів освіти та керівників навчальних закладів буде непростим викликом у 2027 році забезпечити в Одесі проведення НМТ в укриттях для всіх учасників.

"Наразі, на жаль, забезпечити сховищами абсолютно всіх учасників в Одесі немає можливості, тоді як у східних регіонах України така практика вже успішно працює", – додала омбудсмен.

Щодо випадків непрацюючої техніки під час складання НМТ вона зауважила, що у кожному пункті тестування мають бути резервні комп’ютери, і в разі виникнення проблем абітурієнту мають їх надати.

"Поки усувають несправність або замінюють комп’ютер, час учасника не повинен спливати. Крім того, організатори мають додавати витрачений на технічне обслуговування час до загального часу. У резонансному випадку з абітурієнткою з Вінниці, на мою думку, неналежно спрацювали саме працівники тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ)", – додала вона.

За її словами, якщо виникають подібні ситуації, варто одразу на місці подавати апеляційну заяву та заяву про участь у додатковій сесії до УЦОЯО.

"Війна – не привід для спрощень та повернення до старих "сірих" корупційних схем. Навпаки, запит суспільства на справедливість зараз високий як ніколи. Організувати масштабне тестування під час повітряних тривог – це надскладне завдання. Проблеми можуть виникати на різних етапах, і їх варто спокійно вирішувати. Емоції та хейт у соцмережах тут точно не допоможуть", – написала Лещик.

Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що напередодні через повітряну тривогу на Одещині, складання НМТ було зірвано, а діти були змушені перебувати в укриттях майже 13 годин.

Як повідомлялося, цьогоріч НМТ проходить за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складають іспити з української мови, математики, історії України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

У соціальних мережах, як і минулого року, йдуть дискусії щодо того, що цьогорічні завдання важчі за минулорічні, зокрема з математики.

На цій хвилі обговорень голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина разом із 50-ма депутатами зареєструвала альтернативний урядовому законопроєкт (№15254-1) щодо зменшення в 2027 році кількості предметів НМТ і встановлення, що математика буде не обов’язковим, а вибірковим предметом.

У свою чергу міністр освіти Оксен Лісовий і прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявили, що не підтримують депутатську ініціативу, а математика і надалі буде обов’язковим предметом на НМТ.

Освітній омбудсмен України Лещик вважає, що математика має залишатися обов’язковим предметом на НМТ, а також, що в умовах війни варто залишити одноденний формат тестування.

В той же час, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець висловив думку, що НМТ дедалі більше виглядає не як інструмент рівного доступу до освіти, а як тест на витривалість до системних недосконалостей.

Теги: #нмт #укриття #одеса #освітній_омбудсмен

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