Окупанти обстріляли Суми, поранено двох цивільних – ДСНС

Російські окупаційні війська завдали удару по житловому сектору Сум, двох людей поранено, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Суми: російські війська завдали удару по житловому сектору, двоє людей зазнали поранень. Внаслідок обстрілу сталося загоряння приватного домоволодіння та господарчої споруди", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у середу.

Повідомляється, що через загрозу повторного удару рятувальники тимчасово призупиняли роботи.