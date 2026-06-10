09:34 10.06.2026
Окупанти обстріляли Суми, поранено двох цивільних – ДСНС
Російські окупаційні війська завдали удару по житловому сектору Сум, двох людей поранено, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Суми: російські війська завдали удару по житловому сектору, двоє людей зазнали поранень. Внаслідок обстрілу сталося загоряння приватного домоволодіння та господарчої споруди", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у середу.
Повідомляється, що через загрозу повторного удару рятувальники тимчасово призупиняли роботи.