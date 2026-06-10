Інтерфакс-Україна
Події
09:34 10.06.2026

Окупанти обстріляли Суми, поранено двох цивільних – ДСНС

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Російські окупаційні війська завдали удару по житловому сектору Сум, двох людей поранено, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Суми: російські війська завдали удару по житловому сектору, двоє людей зазнали поранень. Внаслідок обстрілу сталося загоряння приватного домоволодіння та господарчої споруди", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у середу.

Повідомляється, що через загрозу повторного удару рятувальники тимчасово призупиняли роботи.

Теги: #обстріл #суми

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