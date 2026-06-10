Інтерфакс-Україна
Події
09:17 10.06.2026

Освітній омбудсмен: Варто залишити 4 предмети НМТ, обов'язкову математику та тестування в один день

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Освітній омбудсмен: Варто залишити 4 предмети НМТ, обов'язкову математику та тестування в один день
Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Освітній омбудсмен України Надія Лещик вважає, що математика має залишатися обов’язковим предметом на національному мультипредметному тесті (НМТ), а також, що в умовах війни варто залишити одноденний формат тестування.

"Щодо вилучення математики з обов’язкових предметів НМТ. Моя позиція – проти. Математика формує базові когнітивні навички та аналітичне мислення. Україні вже зараз і в майбутньому потрібні фахівці для економіки, інфраструктури та оборонного комплексу, а професії в цих сферах тримаються на точних науках. Вилучення математики з НМТ лише приховає та поглибить кризу математичної (не)грамотності!" – написала Лещик в мережі Facebook.

Вона наголосила, що спроба прибрати або спростити математику в освіті – це шлях до поразки. 

"Як приклад того, як це вплине на нашу державу, зацитую представників компанії Fire Point. Вони зазначають, що сучасне ракетобудування та створення БПЛА – це не просто збирання деталей за інструкцією. Це вища математика, реверс-инжиніринг, моделювання траєкторій та робота зі складним софтом. Вони відкрито кажуть, що знайти готових спеціалістів, здатних розробляти високоточну зброю, балістику чи системи навігації, сьогодні майже неможливо. Знайти людей, які розуміють вищу математику й фізику та здатні застосувати їх на практиці, неймовірно важко", – зазначила омбудсмен.

Щодо розділення тестування НМТ на декілька днів Лещик заявила, що це питання часто піднімається в освітньому середовищі. 

"Розділити тестування на декілька днів у західних областях реально, а от у прикордонних регіонах, регіонах, наближених до зони бойових дій, неможливо. Мала звернення з цих дітей, які добираються до пунктів тестування під обстрілами, і допомагала розв’язати складнощі з тестуванням. Поділ НМТ на декілька днів збільшує ризики небезпеки (поїздки) та/або фінансові витрати (найм житла) для абітурієнтів з цих регіонів та відповідно ускладнює доступ до вищої освіти", – написала вона.

На її думку, поділ також створить проблеми для дітей, які перебувають за кордоном, бо це також доїзд, логістика, вартість проїзду і проживання. 

"Тому так, в умовах війни під час НМТ усі зазнають незручностей. Поділ на декілька днів поставить у нерівні умови дітей з різних регіонів. Тому не варто", – зазначила омбудсмен.

Як повідомлялося, цьогоріч НМТ проходить за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складають українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.

У соціальних мережах, як і минулого року, йдуть дискусії щодо того, що цьогорічні завдання важчі за минулорічні, зокрема з математики.

На цій хвилі обговорень голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина разом із 50-ма депутатами зареєструвала альтернативний урядовому законопроєкт (№15254-1) щодо зменшення в 2027 році кількості предметів НМТ і встановлення, що математика буде не обов’язковим, а вибірковим предметом.

У свою чергу міністр освіти Оксен Лісовий і прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявили, що не підтримують депутатську ініціативу, а математика і надалі буде обов’язковим предметом на НМТ.

Водночас уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що НМТ дедалі більше виглядає не як інструмент рівного доступу до освіти, а як тест на витривалість до системних недосконалостей.

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко вважає, що поки суттєво не зміниться безпекова ситуація в країні не можна ухвалювати рішень щодо запровадження дводенного формату НМТ.

Теги: #нмт #лещик_надія

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