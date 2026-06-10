Інтерфакс-Україна
Події
09:04 10.06.2026

ППО України збила 181 зі 207 БпЛА, зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 14 локаціях

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ППО України збила 181 зі 207 БпЛА, зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 14 локаціях

Сили оборони України у ніч на середу знешкодили 181 з 207 БпЛА, проте зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 181 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", – йдеться у повідомленні.

Загалом в ніч на 10 червня (з 18:00 09 червня) противник атакував 207 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

Теги: #ппо #бпла_рф

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