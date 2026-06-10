Одна людина загинула, ще 15 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

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Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 26 населених пунктах області, одна людина загинули, ще 15, у тому числі дитина, постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У м. Харків постраждали 10 людей, зокрема 14-річна дівчинка; у с. Руська Лозова Дергачівської громади загинула 70-річна жінка, постраждали жінки 80, 74, 49 років і 61-річний чоловік; у сел. Високий зазнала поранень 86-річна жінка", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.