Інтерфакс-Україна
Події
08:54 10.06.2026

Унаслідок ворожих атак по Запоріжжю та району поранено 10 людей, за добу зафіксовано ударів по 46 населених пунктах

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Унаслідок ворожих атак по Запоріжжю та району поранено 10 людей, за добу зафіксовано ударів по 46 населених пунктах

Унаслідок масованих ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення дістали десять людей, водночас протягом доби російські війська завдали 817 ударів по 46 населених пунктах області, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Надійшло 73 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок", – йдеться в повідомленні, поширеному у Телеграм-каналі ранком середи.

Зокрема, здійснено 29 авіаударів по низці населених пунктів, серед яких Малокатеринівка, Зарічне, Любицьке, Григорівка, Таврійське, Данилівка, Юрківка, Ясна Поляна, Світла Долина, Іванівське, Приморське, Гуляйпільське, Воздвижівка, Чарівне та інші.

Крім того, зафіксовано 546 атак безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами, по Запоріжжю та низці населених пунктів області, зокрема Вільнянську, Кушугуму, Малокатеринівці, Новоолександрівці, Лисогірці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Гуляйполю та іншим.

Також відбувся один обстріл із реактивних систем залпового вогню по Воздвижівці та 241 артилерійський удар по низці населених пунктів регіону.

 

Теги: #запорізька #обстріли

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