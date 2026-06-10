Інтерфакс-Україна
Події
08:49 10.06.2026

Генштаб зафіксував упродовж доби 243 бойових зіткнення

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Генштаб зафіксував упродовж доби 243 бойових зіткнення
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 243 бойових зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 середи.

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав 103 авіаційних ударів, скинувши 317 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 9834 дрони-камікадзе та здійснив 3146 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 43 – із реактивних систем залпового вогню", – повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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