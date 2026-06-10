За добу на Сумщині двоє людей загинули, ще одна постраждала внаслідок ворожих атак – поліція

За минулу добу внаслідок ворожих атак на Сумську область загинули двоє людей, ще одна жінка отримала поранення, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"У Путивльській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника загинув 57-річний чоловік, також поранено 49-річну жінку. Пошкоджено 3 будинки", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, у Великописарівській громаді внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув 73-річний чоловік. Пошкоджено багатоквартирний та один приватний будинок.