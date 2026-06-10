Сили безпілотних систем уразили за добу 1602 ворожі цілі

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Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1602 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок середи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 301 одиниця особового складу, з яких 143 – ліквідовано; 66 точок вильоту БпЛА; 21 засіб РЕБ; 106 одиниць автомобільної техніки; 16 гармат та гаубиць; 342 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

"З початку червня (01-09.06) підрозділами СБС уражено 14 295 цілей противника, з них 2835 – особовий склад противника", – повідомили СБС.