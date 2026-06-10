У Північній Ірландії антиміграційні протести після ножового нападу в Белфасті переросли в підпали та масові заворушення

У Белфасті та низці районів Північної Ірландії спалахнули масові заворушення з підпалами транспорту та будинків і блокуванням доріг, що відбулися на тлі антиімміграційних протестів після ножового нападу в Північному Белфасті та висунення обвинувачень шукачу притулку із Судану у замаху на вбивство, повідомляє The Guardian.

У вівторок увечері в різних районах Белфаста, зокрема на Ньютаунардс-роуд, Шенкілл-роуд та в Ньютаунаббі, групи людей, серед яких були чоловіки в масках, підпалювали транспортні засоби. Зокрема, було захоплено та спалено автобус Glider, а також підпалено кілька автомобілів. Над місцями інцидентів підіймався густий дим, працювали пожежні служби, а район патрулював поліцейський гелікоптер.

За даними поліції, заворушення почалися через кілька годин після того, як 30-річному шукачеві притулку із Судану було висунуто обвинувачення у замаху на вбивство у зв'язку з ножовим нападом у Північному Белфасті, що стався в понеділок увечері. Потерпілий отримав критичні поранення, зокрема очей, обличчя та спини.

"Напад із ножем стався приблизно о 22:30 у понеділок біля багатоквартирного будинку в північному Белфасті. Відео, поширене в соціальних мережах, показує чоловіка, який сидить зверху на іншому чоловікові на землі та наносить удари в область голови та шиї. На місці було знайдено кухонний ніж. Поліція заявила, що потерпілий, чоловік у віці близько 40 років, отримав серйозні поранення очей, обличчя та спини", йдеться і повідомленні.

Повідомляється про підпали автобусів, автомобілів і сміттєвих баків, пограбування магазинів та підпал торговельних приміщень. Окремі акції протесту відбулися також в Антріму, Бангорі та Баллімені. У Лондоні близько 60 людей вийшли на Парламентську площу, вигукуючи антиміграційні гасла.

Правоохоронці закликають мешканців утриматися від насильства та не піддаватися на провокації, наголошують на необхідності збереження громадського порядку.