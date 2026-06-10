Окупанти за добу втратили 1190 осіб та 380 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1190 окупантів, три танки, 74 артсистеми, сім бронемашин, 2204 БПЛА, а також 380 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 377 510 (+1 190) осіб, танків – 12 004 (+3) од, бойових броньованих машин – 24 717 (+7) од, артилерійських систем – 43 713 (+74) од, РСЗВ – 1 857 (+6) од, засоби ППО – 1 414 (+3) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 619 (+5) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 340 531 (+2 204) од, крилаті ракети – 4 733 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 105 172 (+376) од, спеціальна техніка – 4 267 (+4) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.