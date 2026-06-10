Інтерфакс-Україна
Події
07:56 10.06.2026

Кількість постраждалих в Одесі зросла до трьох, серед них двоє малолітніх дітей

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Кількість постраждалих в Одесі зросла до трьох, серед них двоє малолітніх дітей
Фото: https://t.me/odeskaODA

Кількість постраждалих внаслідок масованих ворожих ударів по Одесі зросла до трьох осіб, серед них двоє малолітніх дітей віком 8 та 10 років, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Одеси Олег Кіпер.

"Цієї ночі в Одесі внаслідок масованих ворожих ударів пошкоджено два житлових будинки. На жаль, постраждали жінка та двоє дітей 8 та 10 років, у них гостра реакція на стрес", – зазначив Кіпер у телеграмі.

За його словами, в одному з будинків зруйновано лоджію на 11-му поверсі, пошкоджено майно мешканців, скління та фасад будівлі.

За іншою адресою в квартирі виникла пожежа, помешкання частково зруйновано.

 

Теги: #атака_бпла_рф #постраждалі #одеська_область

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