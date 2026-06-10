США завдали ударів по іранських системах ППО та радіолокації в районі Ормузької протоки – ЗМІ

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Американські війська завдали удару по кількох іранських системах протиповітряної оборони та радіолокаційних станціях у районі Ормузької протоки, повідомив журналіст Axios Барак Равід в соцмережі Х.

"Американські війська завдали удару по декількох іранських системах протиповітряної оборони та радіолокаційних системах у районі Ормузької протоки", – зазначено в повідомленні, поширеному за інформацією представників США.