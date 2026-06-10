10 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

10 червня відзначають Всесвітній день ремісництва, Всесвітній день стилю модерн, День кулькової ручки, Міжнародний день геральдики, Міжнародний день діалогу між цивілізаціями.

День Португалії та португальських спільнот. Національне свято Португалія. У США - Національний день чаю з льодом,

Православна церква вшановує святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського.

День 1566 Російська агресія - Day 1566 Russian aggression

Всесвітній день ремісництва

10 червня щороку святкують Всесвітній день ремісництва. У цей день у 1964 році у Нью-Йорку відбулася перша міжнародна конференція, у якій взяли участь урядовці, викладачі, художники та ремісники із 40 країн.

Міжнародний день діалогу між цивілізаціями

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 78 / 286.

Міжнародний день діалогу між цивілізаціями – це чудова нагода нагадати, що гасло "Єдність у різноманітті" є основою мирного співіснування. Культурний діалог руйнує стереотипи, об'єднує людей та допомагає знаходити спільну мову, попри відмінності у традиціях, віруваннях чи мові.

Діалог культур важливий для збереження ідентичності, він дозволяє кожному народу пишатися своєю спадщиною, під час діалогу відбувається взаємне збагачення: обмін знаннями, мистецтвом, кулінарією та технологіями, подолання конфліктів. Діалог запобігає непорозумінням та формує повагу до культури кожного народу. Це не просто розмова – це готовність слухати, чути та поважати іншого.

Діалог між культурами – найдавніший і найосновніший спосіб демократичної розмови, він є протиотрутою від неприйняття та насильства. Його мета – дати нам змогу мирно та конструктивно жити разом у багатокультурному світі та розвинути почуття спільноти та приналежності.

У світі, де часто виникають конфлікти на ґрунті непорозуміння та упереджень, культура може стати мовою примирення. Вона здатна об’єднати людей, показати схожість у відмінностях і навчити толерантності. Святкуючи Міжнародний день діалогу між цивілізаціями, ми підтверджуємо свою відданість ідеалам єдності в різноманітті. Це нагода переосмислити власне ставлення до інших культур, навчитися слухати, розуміти й взаємодіяти, створювати світ, де панує взаємна повага та співпраця.

Всесвітній день стилю модерн

Щорічно 10 червня відмічається Всесвітній день стилю модерн. У 2013 році ініціатором організації даного свята виступив угорський журнал Szecessziós Magazin, співпрацюючи з Музеєм прикладного мистецтва, який знаходиться у Будапешті.

День кулькової ручки

10 червня 1943 року було запатентовано кулькову ручку у США. Саме цю дату відзначають щороку як день народження винаходу – День кулькової ручки.

Міжнародний день геральдики

Міжнародне свято, присвячене вивченню геральдичних знаків, вперше відзначили 10 червня 2013 р. Цього дня у 1128 р. англійський король Генріх Перший Боклерк на честь посвяти у лицарі подарував своєму майбутньому зятю Жоффруа V Плантагенету щит, на якому були зображені 3 пари золотих левів.

Національний день чаю з льодом

Щороку 10 червня жителі США святкують Національний день чаю з льодом. Вперше рецепти приготування чаю з додаванням льоду були знайдені у кулінарних книгах, які опубліковані у 1876 та 1877 роках. Але цей напій був відомий американцям ще раніше. Судячи по знайденим меню готелів, його подавали клієнтам закладів та пасажирам на залізничних станціях.

Холодний чай з додаванням кубиків льоду став популярним після 1904 року. У той час торговець чаєм Річард Блечиндем представляв невідомий Америці індійський чорний чай на Всесвітній виставці, яка проходила у Сент-Луїсі. Погода була дуже спекотною, тому відвідувачі навіть не думали підходити до його стенду, щоб скуштувати гарячий напій. Блечиндема морила спрага і він мріяв про ковток охолодженого напою. Тоді торговець вирішив покласти у склянку з чаєм декілька шматочків льоду. Невдовзі він роздав весь свій товар. А за декілька місяців чай з кубиками льоду став улюбленим напоєм половини жителів країни.

Народилися в цей день:

130 років від дня народження Володимира Петровича Огоновського (1896-1970), українського вченого-економіста, економіко-географа, демографа. Дату народження подано за ЕІУ, інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 09.06.1896 р.;

120 років від дня народження Хорхе Ікаси Коронеля (1906-1978), еквадорського письменника, драматурга, дипломата, громадського діяча. Дату народження подано за інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 10.07.1906 р.;

100 років від дня народження Леоніда Михайловича Фільштейна (1926-2018), вченого, економіста, педагога;

100 років від дня народження Василя Дмитровича Галицького (1926), українського диригента, педагога;

90 років від дня народження Івана Федоровича Прокопенка (1936-2021), вченого, педагога, організатора освіти, академіка;

75 років від дня народження Василя Миколайовича Шкляра (1951), українського письменника, громадсько-політичного діяча.

Ще цього дня:

978 — Князь Володимир сів на київський престол;

1793 — У Парижі створено перший у світі публічний зоопарк.

1907 — Французькі інженери брати Люм'єр винайшли спосіб друку кольорових фотографій, які планували використовувати для виробництва кольорового кіно.

1909 — Пасажирський корабель "Славонія", який зазнав катастрофи біля Азорських островів, уперше у світі використав сигнал SOS.

1943 — Угорець Ласло Біро винайшов кулькову ручку.

Церковне свято

Святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського

Святий Тимотей жив у 4 столітті в місті Пруси, в Малій Азії. Священномученик проповідував християнську віру в часи правління жорстокого імператора Юліана Відступника, який відомий своїми гоніннями на християн. Влада заарештовувала Тимотея з метою залякування, але потім святий все одно продовжував слідувати Господу та розповсюджувати християнство серед язичників. Тоді Юліан Відступник розлютився та наказав стратити священномученика, це відбулось у 362 році.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Олександр, Олексій, Андрій, Василь, Герасим, Іван, Ігнатій, Ілля, Макар, Микола, Павло, Ганна, Антоніна, Тетяна.

З прикмет цього дня:

Якщо птахи літають низько, то незабаром почнуться дощі.

Якщо день спокійний, то буде хороший врожай.

Вагітні після спілкування з красивою жінкою народять здорового і міцного малюка.