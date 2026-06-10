У результаті вечірньої атаки БпЛА в Херсоні постраждала 63-річна жінка

Через вечірню атаку російського безпілотника по Центральному району Херсона постраждала 63-річна жінка, яка перебувала в будинку, повідомила пресслужба Херсонської міської військової адміністрації.

За даними МВА, жінка дістала вибухову травму та уламкові поранення ніг.

"Учора близько 22.00 російські окупанти з безпілотника атакували Центральний район. Постраждала 63-річна жінка, яка в цей момент була в будинку. Жінку з вибуховою травмою та уламковими пораненнями ніг доправили до лікарні. Її стан – середньої тяжкості", – інформує пресслужба ранком середи.

Джерело: https://t.me/kherson_miskrada/73247