06:10 10.06.2026
У результаті вечірньої атаки БпЛА в Херсоні постраждала 63-річна жінка
Через вечірню атаку російського безпілотника по Центральному району Херсона постраждала 63-річна жінка, яка перебувала в будинку, повідомила пресслужба Херсонської міської військової адміністрації.
За даними МВА, жінка дістала вибухову травму та уламкові поранення ніг.
"Учора близько 22.00 російські окупанти з безпілотника атакували Центральний район. Постраждала 63-річна жінка, яка в цей момент була в будинку. Жінку з вибуховою травмою та уламковими пораненнями ніг доправили до лікарні. Її стан – середньої тяжкості", – інформує пресслужба ранком середи.
Джерело: https://t.me/kherson_miskrada/73247