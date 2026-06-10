Трамп про збиття ударного гелікоптера США: Я вважаю, що дуже важливо дати відповідь

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні дати рішучу відповідь на збиття ударного гелікоптера AH-64 Apache, наголосивши, що американська реакція на інцидент уже триває.

Про це він сказав під час телефонної розмови з головним вашингтонським кореспондентом ABC News Джонатаном Карлом.

Трамп наголосив, що виступає за жорсткі дії у відповідь: Я вірю в рішучу відповідь. Я завжди так робив протягом усього свого життя. І у нас була дуже хороша угода, і, ймовірно, вона все ще буде. Це відповідь на те, що вони вчинили з нашим вертольотом минулої ночі, і я вважаю, що відповідь має бути дуже рішучою, дуже потужною, і саме такою вона і є".

"Я вважаю, що дуже важливо відповісти. Вони збили вертоліт, і ми реагуємо прямо зараз", – зазначив президент США.

Як повідомлялося, Центральне командування США (CENTCOM) інформувало про те, що США завдали ударів по Ірану у межах самооборони у відповідь на збиття ударного гелікоптера AH-64 Apache армії США.

Джерело: https://abcnews.com/International/live-updates/iran-live-updates-israel-iran-trade-strikes-trump/?id=133674243&entryId=133727251