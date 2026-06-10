У Харкові вже четверо постраждалих – Синєгубов

Кількість постраждалих у Харкові зростає, окрім 68-річної жінки по меддопомогу звернулісь ще три (81, 35 та 42 роки).

Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Кількість постраждалих в Холодногірському районі зросла до 4. Ще одна жінка 42 років зазнала гострої реакції на стрес. Лікарі надали допомогу постраждалій", – йдеться в повідомленні очільника ОВА.

Джерело:

t.me/synegubov/22726

t.me/synegubov/22727

t.me/synegubov/22728