Інтерфакс-Україна
Події
05:48 10.06.2026

У Харкові вже четверо постраждалих – Синєгубов

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Кількість постраждалих у Харкові зростає, окрім 68-річної жінки по меддопомогу звернулісь ще три (81, 35 та 42 роки).

Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Кількість постраждалих в Холодногірському районі зросла до 4. Ще одна жінка 42 років зазнала гострої реакції на стрес. Лікарі надали допомогу постраждалій", – йдеться в повідомленні очільника ОВА.

 

Джерело:
t.me/synegubov/22726
t.me/synegubov/22727
t.me/synegubov/22728

Теги: #україна #постраждалі #кількість #атака #харків

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