Внаслідок ворожих ударів по Холодногірському району Харкова три жінки зазнали гострої реакції на стрес – ОВА

Унаслідок ворожих ударів по Холодногірському району Харкова три жінки зазнали гострої реакції на стрес, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"68-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес внаслідок ворожих ударів по Холодногірському району Харкова. Медики надають постраждалій необхідну допомогу", – інформує Синєгубов у Телеграм.

Згодом очільник ОВА додав, що 81-річна жінка звернулася за медичною допомогою в Холодногірському районі, де лікарі також діагностували у неї гостру реакцію на стрес.

Крім того, 35-річна жінка також зазнала гострої реакції на стрес: "35-річна жінка також зазнала гострої реакції на стрес внаслідок обстрілу в Холодногірському районі. Медики надали допомогу на місці".

Джерела: t.me/synegubov/22724

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