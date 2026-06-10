ОВА: Внаслідок атаки росіян по Запоріжжю 59-річна жінка дістала поранення

Ушкоджений в результаті російської атаки житловий будинок у Запоріжжі | Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp/41697

У Запоріжжі внаслідок атаки російських військ 59-річна жінка дістала поранення, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"59-річна жінка дістала поранень через атаку росіян по Запоріжжю. Медики надають усю необхідну допомогу", – інформує очільник ОВА ранком середи у Телеграм.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/41699