Харків під масованою атакою БпЛА – мер

Харків перебуває під масованою атакою російських безпілотників, є постраждалі,повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Близько 20 ударів за останні хвилини по Холодногірському району, внаслідок чого виникли пожежі. Деталі з'ясовуємо... Через обстріл Холодногірського району є постраждалі – їхня кількість та стан уточнюються", – написав Терехов у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, також зафіксовані удари по Шевченківському (без наслідків) і Київському району

Джерело: https://t.me/s/ihor_terekhov