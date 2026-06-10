Інтерфакс-Україна
Події
05:16 10.06.2026

Харків під масованою атакою БпЛА – мер

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Харків перебуває під масованою атакою російських безпілотників, є постраждалі,повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Близько 20 ударів за останні хвилини по Холодногірському району, внаслідок чого виникли пожежі. Деталі з'ясовуємо... Через обстріл Холодногірського району є постраждалі – їхня кількість та стан уточнюються", – написав Терехов у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, також зафіксовані удари по Шевченківському (без наслідків) і Київському району

Джерело: https://t.me/s/ihor_terekhov

Теги: #харків #місто #атака

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